Після двомісячної паузи в Україні відновили роботу державні реєстри купівлі-продажу нерухомості. Це означає, що усі охочі знову можуть купувати і продавати квадратні метри. Щоправда, поки лише там, де немає бойових дій. Про нюанси теперішнього ринку нерухомості розкаже Жанна Дутчак.

Ріелтор Юлія показує одну із квартир в Івано-Франківську. Каже: востаннє ось так показувала нерухомість клієнтам ще перед війною. Адже після нападу росії на Україну робота всіх державних і єдиних реєстрів була зупинена задля безпеки і захисту даних. Через це купувати чи продавати майно - ніхто не міг.

Юлія, ріелторка:

Важкі були два місяці, якась кількість колег навіть виїхала за кордон. Бо розуміли, що роботи по продажу нема. Оренда була, але кому як. Хтось займався, хтось не займався.

І ось державний реєстр речових прав нарешті запрацював. Цю квартиру в самісінькому центрі міста, переконані ріелтори, продадуть одну з перших. Її виставили на продаж ще до війни. Відтоді її вартість встигла зрости майже на 15 відсотків.

Юлія, ріелторка:

Зараз її ціна зросла. Це зв'язано із тим, що з'явилась велика кількість внутрішньо переселених осіб. І зріс попит конкретно на квартири такого типу. Людина може заїхати з речами і вже проживати.

Охочих придбати власні квадратні метри у Франківську - і до війни було багато, кажуть ріелтори. А тепер прогнозують справжній бум. Ринок нерухомості пожвавився, коли стало відомо про відкриття реєстрів.

Віктор Фордіяка, голова обласного відділення асоціації ріелторів України:

Сформувався відкладений попит на купівлю нерухомості в Івано-Франківську. Люди в очікуванні вже протягом останніх трьох-чотирьох тижнів на відкриття о цих реєстрів речових прав. Зараз має бути гаряча пора на вторинному ринку нерухомості. Уже третина ринку відновлена, і вона дуже динамічно зростає.

Зоряна Сопків, приватний нотаріус:

Ми зможемо проводити операції із нерухомим майном. Відповідно, оформляти купівлі продажу квартир, будинків, земельних ділянок, і нежитлових приміщень.

Та можливість реєструвати надали не всім українським нотаріусам. Міністерство юстиції затвердило чіткий перелік. Відбирали тих, які у своїй практиці не мали огріхів. Окрім того, заявки приймали особисто - тобто доступ до персональних даних українських власників матимуть лише ті, хто фізично в області. На все Прикарпаття - таких нині лише п'ять.

Ігор Фріс, правознавець, народний депутат України:

Бути впевненими, що людина дійсно є, а не перебуває десь закордоном. І хтось від її імені може посвідчувати подібні правочини. Ми повинні були верифікувати, що людина дійсно жива і перебуває на робочому місті.

Наразі продати житло можна буде лише з рук у руки, тобто винятково від власника до власника. Довіреність зараз не працюватиме, нею можна скористатись лише для оформлення оренди житла.

Ігор Фріс, правознавець, народний депутат України:

Без різниці, коли ця довіреність посвідчувалась. Чи зараз чи набагато раніше. Сьогодні не працює в повній мірі реєстр актів цивільного стану. Тобто смерті не реєструються. Так як вони повинні реєструватися вчасно. Враховуючи це при посвідченні договору нотаріус не може бути впевнений, що довіритель є живим.

А ще, придбану нерухомість тепер не можна буде одразу перепродати, доведеться почекати щонайменше місяць. Запрацював державний реєстр речових прав поки лише в областях, де не ведуться бойові дії. Наступним планують відкрити доступ до реєстру державного земельного кадастру, і демографічного реєстру.