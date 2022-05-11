Франківські митці лише на місцевому аукціоні від лютого зібрали вже понад 200 тисяч гривень

Ми щодня багато говоримо про гуманітарний фронт, який тримають волонтери. Інформаційний - який тримаємо, ми журналісти. Але є ще один не менш важливий - мистецький. Його воїни - це художники, а їхня зброя - це пензель. Митці активно розпродають свої полотна на аукціонах – все, щоб допомогти нашим воїнам. Скільки вже змогли зібрати коштів - дізнавалися мої колеги.

Цю картину франківський художник Богдан Бринський почав ще до війни. Каже: за задумом, це мала бути яскрава абстракція із життєрадісними і світлими мотивами. Пройшло вже кілька місяців, та робота досі незавершена.

Богдан Бринський, художник:

Така війна, що не до пензлів було. Якийсь стрес суцільний. Такий, що не міг нічого робити.

Але як і у всіх митців, настрій в нього дуже мінливий, каже художник. Муза приходить в будь-який момент. От і зараз…

Богдан Бринський, художник:

Ще не знаю що то буде, але щось зі святими зв'язане. Якась буде молитва за Україну. Не знаю що буде ... коли ти малюєш і не знаєш що з нього може бути. Хочеться позитиву якогось. Світлішого, як виходить сонечко з-за хмар.

Більшість своїх полотен Богдан Бринський створив тут, у своїй майстерні. Нині вона стала ще й прихистком для ще одного митця, який зумів вибратись з Ірпеня. Сергій Лаушкін розповідає: весь свій творчий доробок - картини та скульптури - він залишив вдома. Був впевнений, що їде ненадовго і скоро повернеться. Та й у Франківську він не сидить без діла. Практично щодня малює, передусім - аби відволіктися.

Сергій Лаушкін, художник-переселенець:

Я це малюю не для того, щоб продавати, а дарую, якщо в людей нема грошей. А якщо хочуть підтримати мене, хай залишають.. але я ціну не ставлю.

Обидва художники - з числа тих, хто працює на мистецькому фронті та допомагають українському війську ще із 2014-го. Вони разом з іншими колегами з Мистецького братства постійно виставляють на торги свої полотна, не лише в Україні, але і закордоном. А виручені кошти переказують на потреби Збройних сил.

Богдан Бринський, художник:

В Італію давав, в Америку. Львівські просили. Раз з Рівного вчора дзвонили. Просять - я даю роботу із задоволенням. За честь. Так мені легко.

Тарас Майстришин, член Мистецького братства:

Майже всі члени нашого мистецького братства від початку вторгнення москальноти свої роботи безкоштовно взяли участь у нашому аукціоні "на каві". Люди повинні жити і бачити красу.

За попередніми підрахунками, франківські митці лише на місцевому аукціоні від лютого зібрали вже понад 200 тисяч гривень для потреб нашої армії. Та сума не остаточна, бо аукціони все ще тривають.