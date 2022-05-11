У Маріуполі триває штурм меткомбінату "Азовсталь". Місце, як і колись Донецький аеропорт, уже стало символом героїзму та нескореності українських воїнів. Ворог не зупиняється ні перед чим - у спробах захопити завод-фортецю застосовує авіацію, артилерію, піхоту...

За добу лише авіаударів завод зазнав понад 30! Та наші захисники не здаються - і тримають оборону. Як не здаються й 100 тисяч маріупольців, які досі перебувають у місті. Як вони виживають у блокадному пеклі - дивіться у нашому матеріалі.

У місті досі нема світла, води, їжі. Тим, хто живе у приватному секторі, трохи легше: є колодязі та хоч якісь запаси овочів зі свого городу. У дворах багатоповерхівок - люди за понад 2 місяці ворожих атак уже звикли готувати їжу на багатті. Замість дров - спалюють старі меблі.

Люди самі наводять лад надворі. Ті, в кого вціліли квартири, повертаються до рідних стін - навіть ті, хто виїхав із цього пекла у передмістя. Тим, хто втратив житло, небайдужі дають прихисток.

Днями на одній із вулиць навіть почав працювати стихійний ринок. Ось люди торгують рибою та креветками, які привезли з окупованого Бердянська. Ціни, щоправда, зашкалюють.

Тут є продукти, взуття, одяг... Проте купівельна спроможність у людей не висока - готівки в багатьох давно немає, а зняти гроші з банківських карток неможливо, банкомати давно не працюють. Хтось домовляється обміняти речі. Тут, на ринку, можна й телефон зарядити, і підстригтися.

Та все це швидше ілюзія мирного життя. В Маріуполі кажуть: затишшя лякає! Ходити пішки містом небезпечно, бо під ногами досі розкидані снаряди, що не розірвалися. Майже у кожному дворі - свіжі могили. Подекуди тіла лежать просто на вулицях - ховати загиблих ніде. Місто не розчищене від завалів і сміття. Окупанти обіцяли відновити водопостачання до 9-го травня. Але води немає! Так само як і електроенергії. Містяни добре розуміють: на відновлення потрібен не один місяць. Але ж у таких умовах - з настанням тепла - медичної катастрофи не уникнути! Ризик спалаху інфекційних захворювань у Маріуполі - надзвичайно високий.