Бензин і дизель в Україні будуть. І ситуація покращуватиметься щодня. Все більше і більше заправок відкриватимуться та продаватимуть пальне. Про це заявив на брифінгу заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.

Сьогодні нам доводиться фактично з нуля відбудовувати практично всю інфраструктуру постачання нафтопродуктів через наші західні кордони і від наших західних партнерів. Виявилося, що банально порти, залізнична інфраструктура, цистерна тяга у Східній Європі є фактивіно не готові для переробки такої кількості нафтопродуктів. Тому що ми споживали 1 млн тонн бензину, дизелю та скрапленого газу щомісяця.

За словами Шурми, обсяг імпорту палива вже збільшено вп'ятеро порівняно з тим, як було півтора місяці тому. Крім того, буде створено стратегічний запас, "який неможливо буде розбомбити та зруйнувати і який забезпечить стабільність та наявність нафтопродуктів на кілька місяців уперед".

Нагадаємо, що раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Кабмін ухвалив низку рішень, які дозволяють направити на ринок 70 тис. тонн бензину та майже 40 тис. тонн дизеля, що має знизити дефіцит пального.

Водночас вона рекомендувала українцям готуватися до "європейських цін" на пальне.