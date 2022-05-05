На АЗС завезуть 70 тис. тонн бензину та 40 тис. тонн дизеля - глава Мінекономіки [ Редагувати ]
Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, які дозволяють направити на ринок 70 тис. тонн бензину та майже 40 тис. тонн дизеля, що має знизити дефіцит пального. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.
Вона зазначила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російським агресором потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.
Уряд постійно співпрацює з операторами ринку, щоб зрозуміти потреби та віднайти шляхи усунення дефіциту. Наразі в операторів ринку у залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів та 41,4 тис. тонн дизельного пального.
Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги - це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю - на ринок, що має зменшити дефіцит.
Юлія Свириденко й додала, що в операторів також законтрактовані певні об’єми у Європі.
Вона також відзначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.
29 квітня очільниця Мінекономіки обіцяла, що дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України буде ліквідований впродовж наступного тижня, але населенню треба готуватися до зростання цін.
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