Ворог з "Градів" обстріляв Дніпропетровщину [ Редагувати ]
У середу, 11 травня, о 18:21 ворог обстріляв Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.
"Ворог тричі за сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду", - сказав він.
Поціновувачі "руського миру" били з "Градів". Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці.
Є руйнування. Люди цілі.
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