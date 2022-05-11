Президент України Володимир Зеленський провів щире спілкування зі студентами французьких університетів.

Поставив майбутнім інженерам, підприємцям, професорам, громадським діячам, юристам п’ять запитань. Про 5-ту статтю договору НАТО. Про рішення однієї людини почати війну й чому воно було ухвалене, а також про звірства окупантів і що ними керувало. Про відновлення справедливості та особисте запитання: що впливає на політику й на рішення, чи займатися нею.