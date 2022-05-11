В росії виник конфлікт між ФСБ та Управлінням розвідки. Там ділять награбоване у Херсонській області майно, яке щодня вивозять з України.

Як повідомив журналістам радник голови ОП України Олексій Арестович, в росії просто виник величезний конфлікт між ФСБ і Управлінням розвідки.

"Вони сперечаються за "віджату" українську власність - Херсонську область. Зокрема ділять сільськогосподарську техніку, зерно та навіть автобуси, бо ж це багато грошей. Вони багато чого вже поділили і будуть ще це робити", - заявив Арестович.

Радник глави ОП пояснив, що у Херсоні є самопроголошене "керівництво" і в Кремлі вже почали питати, що ж відбувається з цим регіоном, і ті заявили, що "готові до приєднання".

"На це відреагував відразу Пєсков, сказав, що все має бути, як з Кримом. Бо ж це міжнародний скандал, бо анексія дорівнює ескалації, а це величезні неприємності для росії. Водночас Путін чітко проголосив на параді 9 травня, що їхнє завдання - запобігти глобальній війні", - запевнив він.

За словами Арестовича, це означає, що не буде ні ядерної війни, ні війни з НАТО, ні ескалації. росія цього побоюється. Перед собою Кремль ставить лише завдання - вийти на кордони Донбасу та Херсонщини.