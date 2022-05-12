Коли Штайнмаєр приїде до України [ Редагувати ]
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий відвідати Україну. Про це він сказав німецькому телеканалу MDR.
Але найближчим часом така подорож не планується.
Я припускаю, що свого часу знову зустрінуся з президентом Зеленським.
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