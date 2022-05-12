Плани росіян щодо Луганщини та Донеччини проваляться так само, як свого часу - зазіхання на Київщину. Столична область уже вільна від рашистів. Хоча майже 180 сіл та містечок Київщини зазнали кривавих звірств під час окупації.

Одне з таких - село Шевченкове. Тут, як і скрізь, куди дістався "руський мир", - знищені автівки й оселі, розстріляні евакуаційні коридори та закатовані цивільні. Про злочини росіян проти людяності в українському Шевченковому розкажуть безпосередні свідки - місцеві жителі.

Нам дуже повезло, бо у селі після того, як вийшли росіяни знайшли і людей з відрізаною головою, і в шахті від води знайшли шістьох застрелених людей.

Так починає свою розповідь про пережите в окупації Тамара Шевчук. Дівчина із Шевченкового на Київщині, яке рашисти "освобождали" від мирного й цивілізованого життя понад місяць - до кінця березня.

Олександр, житель села Шевченкове:

Вони кончені. Їхали хто на танках, хто на БТРах і просто з автомата прямо по...

Мирних людях та їх оселях. "Денацифікували" аптеки, школи, трощили танками легкові авто.

Отаких картин дуже й дуже багато. Але ми будем показувати кожну. Задля того, щоби фіксувати всі злочини, які на нашій Українській землі здійснювали російські тварі

А ще терористи розставляли свою техніку прямо в сільських дворогосподарствах.

Тамара Шевчук, жителька с. Шевченкове:

Ми проснулись і побачили, що за вікном в сусіда, в городі, стоять гаубиці. Ну і вони готуються стріляти. Буквально через 20 хвилин почали стріляти у всі чотири сторони. А це ще був перший день зеленого коридору.

Сім годин безперервної стрільби й три підірвані авто в черзі на евакуацію.

Тамара виїжджати не ризикувала: разом із батьками, подругою і її маленькою дитиною ховались у підвалі. Поки рашисти - їх грабували!

Тамара Шевчук, жителька с. Шевченкове:

Дивний вибір скажемо так, бо вони забрали біжутерію, вони забрали аромапалички, пів банки флакону духів...

А за ключами від авто спустились до підвалу:

Тамара Шевчук, жителька с. Шевченкове:

Віддала, бо побачила в одного в руці гранату без чеки. Попередила, що я зайду в хату, поставити воду гріти й вони вистрілили у вікно поруч зі мною получається. Це був найстрашніший момент.

Дівчина залишилась неушкодженою. Каже, їй та рідним справді пощастило більше, ніж односельцям: вижити в окупації.

Андрій Нєбитов, начальник поліції Київщини:

В приватній садибі в підвалі було виявлено тіла шістьох закатованих і застрелених чоловіків.

Володимир Йовенко, староста с. Шевченкове:

Пара молода, як я розказав, потім дві жінки, мати й дочка, загинули від прямого попадання снарядів. Просто прийшли й застрелили активіста нашого…

Тамара ж залишалась у рідному селі до звільнення українськими військовими. Зараз у Шевченковому вона волонтерить і закарбовує воєнні злочини рашистів проти українців на полотні. Дівчина - художниця.

Тамара Шевчук, жителька с. Шевченкове: