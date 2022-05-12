Звільнене від рашистів Шевченкове повертається до життя [ Редагувати ]
Плани росіян щодо Луганщини та Донеччини проваляться так само, як свого часу - зазіхання на Київщину. Столична область уже вільна від рашистів. Хоча майже 180 сіл та містечок Київщини зазнали кривавих звірств під час окупації.
Одне з таких - село Шевченкове. Тут, як і скрізь, куди дістався "руський мир", - знищені автівки й оселі, розстріляні евакуаційні коридори та закатовані цивільні. Про злочини росіян проти людяності в українському Шевченковому розкажуть безпосередні свідки - місцеві жителі.
Нам дуже повезло, бо у селі після того, як вийшли росіяни знайшли і людей з відрізаною головою, і в шахті від води знайшли шістьох застрелених людей.
Так починає свою розповідь про пережите в окупації Тамара Шевчук. Дівчина із Шевченкового на Київщині, яке рашисти "освобождали" від мирного й цивілізованого життя понад місяць - до кінця березня.
Олександр, житель села Шевченкове:
Вони кончені. Їхали хто на танках, хто на БТРах і просто з автомата прямо по...
Мирних людях та їх оселях. "Денацифікували" аптеки, школи, трощили танками легкові авто.
Отаких картин дуже й дуже багато. Але ми будем показувати кожну. Задля того, щоби фіксувати всі злочини, які на нашій Українській землі здійснювали російські тварі
А ще терористи розставляли свою техніку прямо в сільських дворогосподарствах.
Тамара Шевчук, жителька с. Шевченкове:
Ми проснулись і побачили, що за вікном в сусіда, в городі, стоять гаубиці. Ну і вони готуються стріляти. Буквально через 20 хвилин почали стріляти у всі чотири сторони. А це ще був перший день зеленого коридору.
Сім годин безперервної стрільби й три підірвані авто в черзі на евакуацію.
Тамара виїжджати не ризикувала: разом із батьками, подругою і її маленькою дитиною ховались у підвалі. Поки рашисти - їх грабували!
Тамара Шевчук, жителька с. Шевченкове:
Дивний вибір скажемо так, бо вони забрали біжутерію, вони забрали аромапалички, пів банки флакону духів...
А за ключами від авто спустились до підвалу:
Тамара Шевчук, жителька с. Шевченкове:
Віддала, бо побачила в одного в руці гранату без чеки. Попередила, що я зайду в хату, поставити воду гріти й вони вистрілили у вікно поруч зі мною получається. Це був найстрашніший момент.
Дівчина залишилась неушкодженою. Каже, їй та рідним справді пощастило більше, ніж односельцям: вижити в окупації.
Андрій Нєбитов, начальник поліції Київщини:
В приватній садибі в підвалі було виявлено тіла шістьох закатованих і застрелених чоловіків.
Володимир Йовенко, староста с. Шевченкове:
Пара молода, як я розказав, потім дві жінки, мати й дочка, загинули від прямого попадання снарядів. Просто прийшли й застрелили активіста нашого…
Тамара ж залишалась у рідному селі до звільнення українськими військовими. Зараз у Шевченковому вона волонтерить і закарбовує воєнні злочини рашистів проти українців на полотні. Дівчина - художниця.
Тамара Шевчук, жителька с. Шевченкове:
Звісно хочеться, щоб це все швидше закінчилося і звісно ж нашою перемогою. А вже після того, як ми переможемо хочу зробити велику вечірку в себе вдома!
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