Аграрії закінчують посівну в областях, де тривають бойові дії [ Редагувати ]
Окрім медичного фронту, зараз в Україні активна боротьба й на іншому фронті - продовольчому. Попри війну - в аграрії закінчують посівну, навіть в областях, де тривають бойові дії. Так, на Одещині вже за місяць - очікують уже перші врожаї - а це означає нові виклики для господарств. Які саме - розкаже наш одеський колега Андрій Анастасов.
Пшениця, ячмінь та кукурудза! В цьому підприємстві на Одещині зерновими культурами засіяні більше тисячі гектарів: зараз тут активно зрошують угіддя. Днями вже з'явились перші сходи соняшника, але особлива гордість - ріпак у людський зріст. Головний агроном В'ячеслав Канюк не може натішитися тим, наскільки міцні рослини цьогоріч.
Не пройти через него даже! Вот это хороший будет - должен быть хороший урожай! - А покажіть, будь ласка, нам! - Вот здесь, видите, сколько завязалось, вот он цветет, какой мощный стебель и сколько стручков на нем находится. Это означает, что в стручках здесь уже завязываются плодики и вот здесь уже будут созревать семена.
Але посівна далася непросто. З початком повномасштабної російської агресії довелося швидко адаптуватися під нові реалії - розповідає керівник господарства. Найскладніше було перейти у режим жорсткої економії, але при цьому так все розрахувати, щоб не порушувати технологію вирощування рослин.
Дмитро Матуляк, директор сільгосппідприємства:
Зараз ми більше пильнуємо, аналізуємо, більше знаходимось не в кабінеті, а в польових умовах - разом з працівниками, відстежуємо ситуацію для того, щоб з якомога меншими матеріальними витратами отримати майже, не той же самий, але майже той же самий врожай!
Тепер головне питання: як продавати зерно на експорт, коли окупанти блокують одеське судноплавство? Чиновники кажуть: наразі шукають альтернативу. Продукцію, приміром, планують відправляти залізницею, автошляхами чи маломірними суднами. Крім того, вкрай актуальне питання: як зберегти зерно в такій ситуації? Для цього вже опрацьовують технологію так званого "напільного зберігання".
Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА:
Це такі рукави - об'ємом до двісті тонн один рукав, є спеціальні машини загрузочні, які загружають це зерно і постає питання лише місця: де розташувати ці рукави - це може бути будь-яке поле, але його треба підготувати належним чином і охорона.
Ситуація складна, але все можна вирішити, кажуть фахівці. Багато в чому - через небачену консолідацію аграріїв, трейдерів, банківських установ та держслужбовців. Так, на Одещині вони створили єдину віртуальну групу у соцмережі - і тепер змагаються, хто кому більше допоможе.
Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА:
На сьогодні кожний аграрій може поставити питання, і впродовж десяти-п'ятнадцяти хвилин він отримає відповідь. Потрібне фінансування - банки вже конкурують між собою, хто надасть цьому аграрію фінансування, йому потрібно насіння, чи паливо - вже постачальники гуртуються і надають свої пропозиції.
Крім того, для українських аграріїв наразі працює державна програма пільгового кредитування. Ставка при цьому - нуль відсотків, а держава виступає гарантом, що поверне банку вісімдесят відсотків кредитного портфеля, якщо фермер не зможе це зробити самостійно.
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