ЗСУ у Рубіжному знешкодили ворожу БМП-1 [ Редагувати ]
Збройні сили України у Рубіжному знешкодили ворожу БМП-1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригаду швидкого реагування Національної гвардії України.
Зазначається, що Нацгвардія спільно з побратимами з окремої 81-ї аеромобільної бригади серйозно взялися за озброєння армії країни-агресорки.
Знешкодити бойову машину піхоти військовим вдалося у Рубіжному за допомогою "Стугни".
по темі
Окупанти припинили наступальні дії та перейшли до оборони, аби уповільнити теми просування наших бійців
Україна відновила контроль на ділянці кордону завдовжки 1200 км, дві третіх з яких - кордон із рф
З початку повномасштабного вторгнення втрати росії в Україні становлять близько 25 650 військових особового складу
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у твіттері повідомив, що майже 500 людей успішно вдалося евакуювати із заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих районів.
Біля острова Зміїний українські військові знищили ще один російський катер