росія активно поширює фейки про "провокації" українських спецслужб - СБУ [ Редагувати ]
Служба безпеки України повідомила, що російська пропаганда вигадала черговий фейк, щоб виправдати нелюдські дії своїх військових-терористів.
Про це повідомляє СБУ.
Окупанти поширюють дезінформацію про те, що нібито СБУ в Дніпрі наказала вивезти всі тіла з лікарні до соцоб'єкту.
"Ворог вкинув в інформаційне поле нісенітницю про те, що у Дніпрі "СБУ зобов'язала головлікарів обласних медустанов вивезти до лікарні ім. Мечникова тіла жінок та дітей, померлих від нещасних випадків та хвороб". Мовляв, їх планується доставити на один із соцоб'єктів міста, де буде зімітовано авіаналіт російської авіації", - йдеться у повідомленні.
Таким чином рф намагається зняти з себе відповідальність за військові злочини. Окупанти роблять це заздалегідь, часто таким чином анонсуючи власні "операції".
Також додають, що весь світ розуміє, що саме російські військові регулярно обстрілюють мирні українські міста, вбивають цивільних, ґвалтують жінок на окупованих територіях, вивозять дітей до "фільтраційних таборів", катують чоловіків.
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