росія відправляє зерно, яке незаконно вивезла з України, з території Криму до країн Ближнього Сходу. російське судно потрапило на супутниковий знімок.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що рф для транспортування краденого українського зерна використовує три кораблі, один із них балкер "Матрос Позинич".

Так, 27 квітня торговельне судно знялося з якоря біля берегів Криму і відключило транспондер (прилад для надсилання радіосигналів). Наступного дня супутник зафіксував корабель у Севастополі.

Згідно з іншими знімками, "Матрос Позинич" пройшов через Босфор і направився в єгипетський порт Александрія. Проте там балкер не розвантажився.

Українські джерела в коментарях ЗМІ підтвердили, що попередили Єгипет про крадене зерно, тому країна відмовилася від партії. Згодом судно вирушило до столиці Лівану - Бейрут, але там теж не прийняли крадене зерно.

Згідно з даними Tankertrackers.com та Maxar Technologies, російський корабель відправився у сирійський порт Латакія. За попередньою інформацією, балкер переправляв близько 30 тисяч тонн української пшениці.