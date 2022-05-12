Буремний схід: як живуть мешканці містечок, що перебувають під обстрілами? [ Редагувати ]
Без газу, електрики й під постійними обстрілами - так нині виглядає життя у прифронтових містах на Сході України. Від невгамовного наступу окупантів потерпає Слов'янськ. Щодня фіксує прильоти і Сіверськ, на який готуються піти росіяни. Попри це, там залишаються люди.
Чому не виїздять, та як живуть загартовані війною - розкажемо далі.
З висоти залізничного мосту 32-річний Артур опускає сітку у річку Казенний Торець. Сподівається, що звуки вибухів - не злякають його обід.
Они чувствуют, они слышат вибрацию, трясение земли именно.
За майже два з половиною місяці війни, він засвоїв: якщо не клює - день на фронті був тяжким.
Артур, рибалка:
Ну, где-то мог штучек 5-6 именно хороших таких, с ладошку, поймать. А во время войны вообще, когда мог уйти с рыбкой, а мог уйти без рыбки. Смотря как бомбили именно.
Цей міст розташований у Слов'янську - десь за 20 кілометрів від лінії фронту. Разом із сусіднім Краматорськом - ці два міста під постійним вогнем окупантів. Поганий улов знаменує рішучість опору Збройних сил України, але також невпинний наступ росіян.
Нема рыбы, нема, нету рыбы.
А це - місто Сіверськ, Бахмутського району, Донецької області. Напередодні у Генштабі заявили, що окупанти готуються до наступу у цьому напрямку. А поки що - нещадно б'ють по населеному пункту. Лише за останню добу артилерійським пострілом - розтрощили будівлю пожежної частини, перед тим школи номер два і три. А кілька днів тому - поцілили у склад з зерном.
Місто шахтарів та землеробів колись нараховувало 10 тисяч жителів. Більшість виїхали. Любов - серед тих, хто лишився. З її подвір'я добре видно стовп чорного диму зі спаленого зернового сховища. Надвір пенсіонерка виходить рідко.
Любов, жителька Сіверська, Донецької області:
Страшно. Та й б'ють від ціль он, дивіться, і хвіртку мені пробили, дірку, ось, бачите? Стріляють, хіба ж можна виходить?
Майже увесь день жінка проводить у стінах свого прохолодного будинку. Тут немає ані газу, ані електрики. А тиск води у трубах такий, що не можна сходити в душ, попрати, чи навіть помити посуд.
Любов, жителька Сіверська, Донецької області:
Матрац поклала, єслі шо - лягаю на матрац, бо кажуть не можна коло вікон, шо можуть стрельнуть та стьокла будуть сипаться. І отак живу я, лежу то тут, то там, а ноччю туди ховаюся, у спальню.
Сусідка Любові, теж Любов, пригадує 2014 рік. Тоді її місто опинилося під обстрілами, у будинку вибило всі вікна. 2022 рік - переживає те саме.
Отаке от цілий день. Нє, мені вже всьо равно, в мене вже нєрвна сістєма всьо. Ні на самольоти, ні на шо, три рази сьогодні вже літали ті самольоти, мені вже по барабану. Просто надоїло.
У себе вдома Любов не живе. Мешкає у будинку по вулиці нижче - доглядає за сусідом з інвалідністю і не приховує - там погріб надійніший. Поїхати жінці нікуди. Та й нема за що. Мала оформити пенсію - але почалася війна. Грошей не має зовсім.
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