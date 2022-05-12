Вони вивозять та допомагають людям на тимчасово окупованих територіях. І не бояться їхати в найгарячіші точки фронту - до військових. Волонтери. Люди, які ризикуючи життям, наближають нашу перемогу. Мій колега - Руслан Смещук - разом із волонтерами поїхав на позиції біля Ізюма. Тож його репортаж - далі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Траса Слов'янськ-Ізюм, і саме на цю ділянку фронту було націлене самісіньке вістря дуже потужного російського удару, вкрай важкою та кривавою ціною росіян тут зупинили, продовжують знекровлювати - знищуючі техніку і живу силу. І от не дивлячись на те, що зараз ми дуже швидко їдемо і шумить машина - постійно чуємо потужні вибухи, тобто артилерія тут працює дуже активно.

Ближче до лінії зіткнення - зупиняємося.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну от, коли виходиш з машини - звуки стають, якщо так можна казати, ще яскравішими. Постійно гупає, постійно - і дуже важко.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Ситуація дуже складна, робить тільки артилерія. Наскільки він щільний? Ну ночью тільки може трошки вони зупиняються. І то не всегда. А так цілий день вони обстрілюють. І танки, і артилерія, і літаки літають. Дуже щільно. - Навіть авіація? - Да. Це важкий тиск, є деякі люди що не витримують - але в цілому бойовий дух на висоті.

Тут у прихованому від ока російських безпілотників - місці волонтери-відчайдухи передають військовим чергову партію допомоги. А головне - такі потрібні тут джипи.

Оксана Циганок, волонтерка:

Ми допомогли хлопцям придбати два пікапи. І ми їх доставили. Ми приїжджали до них два тижні тому, пригнали їм пікап повнопривідний, він рятував їм життя не один раз, один раз врятував 17 хлопців, вони на трьох колесах виїхали. Але три дні тому він згорів.

Лариса Семиз, волонтерка:

Я організовую доставлення машин сюди. Моя мала - донька - збирає кошти на пікапи, на авто для військових. Збирає в Інстаграмі. Ми так на одну наважилися для близьких знайомих, і вже на шість назбирали. І заганяє їх через кордон. І заганяє через кордон, а зараз вже підключила подружку свою.

Усе відбувається під звуки артилерійських та ракетних дуелей.

Лариса Семиз, волонтерка:

В оцих дурних чергах Бах Бах Бах - і заганяє до Черкас, а далі ми сюди. - Ось так тут постійно? - Ну так, ми ж веземо їх сюди, не веземо кудись в Дніпропетровськ, тільки на передову. - Не страшно? - Ну як вам сказати, не те щоб геть не страшно, але воно те варте. Думаете тут хлопцям не страшно? Це життя і вони тут постійно. А ми так - поїхали і поїхали.

Невдовзі надходить інформація - відносно недалеко росіяни нібито застосували хімічну зброю. Потім уточнення - скоріше за все - вони влучили у місце зберігання мінеральних добрив.

Крім того, росіяни й далі завдають ракетно-бомбових ударів по великих містах Донеччини. Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут. Це наслідки нового обстрілу, нових прильотів по Бахмуту. Також на Луганщині вони вже кілька разів намагалися форсувати Сіверський Донець та вдарити по флангу Збройних сил. Ось результат такого форсування.