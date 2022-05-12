Погода в Україні після сьогоднішнього літнього тепла принесе холодний атмосферний фронт, який подарує нам свіжіше повітря та опади в деякі області.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у більшості областей температура 13 травня становитиме +19+24 градуси.

На півдні, окрім Запоріжжя та Криму, літні градуси ще затримаються, до +25 +28 градусів.

Найближчої ночі дощі пройдуть у східних областях України, а вдень опади з'являться у Карпатах. У горах дощі з грозами будуть сильними.

Вдень місцями невеликі дощі, локальні, пройдуть у південній частині, а також на Донеччині та Луганщині.

На решті територій - без опадів.

Вітер очікується рвучким на сході та північному сході, до 15-18 метрів за секунду.

У Києві 13-го травня опади малоймовірні. Вітер перейде на північно-західний, буде поривчастим. Температура знизиться до +20 градусів.

До кінця тижня температура поступово знизиться і вирівняється по всій країні. Ймовірність дощів та гроз найбільша на сході та півночі, на інших територіях - переважно сухо.