У Миколаєві пролунали вибухи [ Редагувати ]
У Миколаєві ввечері 12 травня пролунали вибухи в різних районах міста. Жителів просять не залишати укриттів.
Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
"У Миколаєві лунають вибухи! Всім залишатися в укриттях",- повідомив у своєму Telegram-каналі Сенкевич.
Перед вибухами в місті оголосили повітряну тривогу. У місцевих пабліках повідомляють, що обстріл йде з боку окупованого Херсона і моря.
Інформація про жертви, постраждалих і руйнування поки відсутня.
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