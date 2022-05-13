Окупанти погрожують ракетними ударами по Одесі - ОВА [ Редагувати ]
Ніч на п'ятницю, 13 травня, в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог постійно погрожує завдати ракетних ударів. Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.
Ворог намагається проводити ракетні атаки. Ворог також намагається інтенсивніше проводити повітряну розвідку.
За його словами, росія також намагається підвищити рівень напруженості в Придністров'ї.
Сплячі агенти намагаються проводити свою роботу. Спецслужби проводять контрдиверсійну роботу.
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