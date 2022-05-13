Цього року через війну росії проти України вступна кампанія до вишів проводитиметься не через Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а Національний мультипредметний тест. Сьогодні з'явився графік його здачі.

Про це повідомляє міністр освіти і науки Сергія Шкарлета.

Згідно з календарним планом, тестування буде проходити в три сесії: