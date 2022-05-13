Замість ЗНО: з'явився графік складання вступного тесту для абітурієнтів [ Редагувати ]
Цього року через війну росії проти України вступна кампанія до вишів проводитиметься не через Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а Національний мультипредметний тест. Сьогодні з'явився графік його здачі.
Про це повідомляє міністр освіти і науки Сергія Шкарлета.
Згідно з календарним планом, тестування буде проходити в три сесії:
- основна: 18 липня - 10 серпня;
- додаткова: 16-20 серпня;
- спеціальна: 12-16 вересня.
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