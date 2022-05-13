У Маріуполі окупанти почали допитувати дітей [ Редагувати ]
Російські окупанти почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути місто.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що таким чином окупанти намагаються спіймати батьків на неправді.
"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць", - йдеться у повідомленні.
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