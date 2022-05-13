Арестович розповів про плани росії піти в новий наступ [ Редагувати ]
На кількох напрямках армія рф готується до нового наступу. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пророкує російським окупантам чергові невдачі.
Арестович розповів про нові плани наступальних дій ворога. За його словами, українська армія "чекає з нетерпінням" нового походу військ рф.
"У нас насувається "зрадонька" у вигляді маленького страшного російського наступу, який вони планують відразу на кількох напрямках. У Попасній підзбиралися російські війська, і можуть піти на захід чи на північ, в районі Авдіївки "героїчний" штурм третій день, три штурми було, хоча їх і помолотила наша артилерія, але вони підзібрались і хочуть пробити нас, і на Запорізькому напрямі під'їхав танковий батальйон, який теж хоче напасти", – розповів радник Єрмака.
Спроби пройти оборону ЗСУ, на думку Арестовича, успіху не матимуть. "Це дивовижні спроби вбити свої війська об нашу оборону", – резюмував він.
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