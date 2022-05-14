Окупанти завдали удару високоточними ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ. Постраждалих немає. Про це повідомляє "Укрінформ".

Відзначається, що всього по Кременчуку було нанесено 12 ракетних ударів, більшість ракет потрапили в нафтопереробний завод, одна - в ТЕЦ.