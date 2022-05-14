Окупанти завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ [ Редагувати ]
Окупанти завдали удару високоточними ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ. Постраждалих немає. Про це повідомляє "Укрінформ".
Відзначається, що всього по Кременчуку було нанесено 12 ракетних ударів, більшість ракет потрапили в нафтопереробний завод, одна - в ТЕЦ.
Постраждалих немає, але шкода заподіяна істотна. ТЕЦ тільки почала відновлювальні роботи, але на сьогоднішній день - ще один удар. російські окупанти, напевно, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, підключених до цієї ТЕЦ, були без тепла взимку.
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