Як працює екстракція і чи можлива вона у випадку батальйону "Азов"?

Вояки із Маріуполя закликають світову спільноту застосувати щодо них військову процедуру під назвою "екстракція". Тобто вивезти їх в безпечну зону третьою стороною. Вони вже зверталися до Греції, Туреччини, мільярдера Ілона Маска та до Папи Римського. Але поки безрезультатно.

Як працює екстракція і чи можлива вона у випадку батальйону "Азов" - розповість Світлана Чернецька.

У них закінчуються запаси їжі та води. Вони не мають чим лікувати поранених. Люди помирають в муках. Вояки батальйону "Азов" вже понад два місяці заблоковані на території заводу в Маріуполі.

Найбільша надія зараз на так звану процедуру "екстракції". Це переміщення вояків з оточеної ворогом території в безпечну зону. Зазвичай третьою стороною. Головна умова екстракції - вивезені бійці не братимуть участі у жодних бойових діях аж до закінчення війни.

Це був би не перший випадок в історії з вивезення приречених на смерть вояків. Наймасштабніша та наймасовіша евакуація оточених військ відбулася під час Другої світової. Коли в ході битви за французький Дюнкерк німці притисли до моря британські, французькі та бельгійські формування. Лондон зміг евакуювати 300 тисяч людей свого війська та союзників завдяки рятувальним суднам.

Це було чудо, що усі ці тисячі солдатів були врятовані. Тисячі і тисячі розгромленої, відступаючої армії повернули додому.

Якби не це, то танки би добралися до пляжів і ніхто би з них не вибрався, вони були б або вбиті, або померли б у в'язницях.

Так само морем - могла би відбутися і екстракція Азовців з Маріуполя. Саме тому із закликом про допомогу вони зверталися до Туреччини, яка могла б надати свої судна для визволення вояків. А президент Зеленський просив сприяння у Греції, адже в Маріуполі - доволі потужна грецька спільнота.

Але ані Анкара, ані Афіни досі не відправили кораблі під своїми прапорами до контрольованого російськими військами Чорного моря. Хоча саме за посередництва Туреччини з "Азовсталі" раніше евакуювали цивільних. І Анкара запевняє, що не полишає спроб вмовити Путіна на екстракцію.

Олег Жданов, військовий експерт:

Процедура екстракції залежить від одної людини - це Путін. Повинна бути згода трьох сторін. В нас наша згода є, Туреччини як третьої сторони є, а отримати згоду Путіна на сьогоднішній день, я вважаю, є нереально. Для Путіна, я так розумію, це принципове питання. Саме батальйон "Азов" в 2014 році не дав російським військам захопити Маріуполь і зберіг його під українським прапором, а він дуже така злопам'ятна людина, яка не забуває такі речі. Ось він і намагається помститися, мабуть, батальйону "Азов". Хоча це вже не той батальйон, хоча це вже полк національної гвардії, регулярне військове формування.

Третьої стороною в екстракції могла б виступити і ООН, і організація Червоний Хрест, і будь-яка інша країна, яка має вплив на Путіна. Але ніхто за це не береться. І поки що нашим захисникам не залишається іншого виходу - ніж чекати визволення побратимами. А це означає, що їм треба протриматися іще щонайменше місяць, каже Жданов.

Олег Жданов, військовий експерт:

Якщо ми через місяць почнемо контрнаступальну операцію. То одним із напрямків наступу може бути прорив на Маріуполь. А це залежить і від постачання нам озброєння, і того, як швидко ми його опануємо, і того, як ми швидко сформуємо частини і підрозділи з цим новим озброєнням і передислокуємо їх на лінії фронту.

Здатися в полон для азовців - взагалі не варіант. В РФ їх настільки демонізували, що вони не мають сумнівів, там їх чекають лише тортури і смерть. Але зараз ведуться перемовини щодо поранених бійців. І можливо, їх вдасться евакуювати за Женевською конвенцією найближчим часом.