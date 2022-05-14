У селі Циркуни рашисти, відступивши, залишили після себе безліч вибухонебезпечних предметів.

ЗСУ крок за кроком звільняють Харківщину! Ворог відступає, але намагається втримати свої позиції в районі Ізюма. Тим часом Харків оговтується від війни. Про ситуацію на Слобожанщині - далі у сюжеті.

Українські військові продовжують гнати ворога з території Харківщини! У звільненому селі Рубіжне люди зі сльозами зустрічають своїх визволителів.

Сили оборони міцно утримують рубежі. Однак люди в населених пунктах досі не можуть оговтатися від ворожих обстрілів. У місті Барвінкове немає світла й води.

Олександр Бало, міський голова Барвінкового:

На сьогоднішній день проводяться роботи по відновленню електропостачання. Багато, дуже багато роботи. Хлопці не встигають. Як із водопостачанням, і з електропостачанням. Роботи по мірі можливості проводяться. Працюємо. Багато на сьогоднішній день проблем.

У селі Циркуни рашисти, відступивши, залишили після себе безліч вибухонебезпечних предметів.

Роман, житель с. Циркуни:

Гидоти залишили після себе багато. Наверно неділі дві чистили після них хату. Шкоди наробили скільки, що капець. Пів відра гільз назбирали. Стріляли по всьому, що тільки можна було.

Повертатися до Циркунів поки що небезпечно - наголошують військові, адже ворог досі обстрілює населений пункт.

Володимир Усов, перший заступник начальника військової адміністрації Харківського району:

Небезпека виражається в тому, що літають безпілотні апарати, типу орлан, який визначає цілі і працює по ним. Незважаючи на те, що проводиться евакуація людей.

Російські війська вже вивели свої частини з Харківської області, залишивши на позиціях... армію псевдо-республіки "ЛНР". Ці обмануті своїми ж поплічниками вояки хотіли теж виїхати до росії, щоправда їх не випустили з України, пригрозивши в'язницею і навіть розстрілом!

Відступаючи, рашисти підірвали три мости через річку Сіверський Донець, аби їх не наздогнали наші захисники. Водночас противник щосили намагається втримати позиції в районі міста Ізюм.

Олександр Штупун, спікер генштабу ЗСУ:

Основні зусилля противник зосереджує на забезпечені відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущені виходу підрозділів сил оборони України в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм. Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів - Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

Харків орки не обстрілюють уже п'яту добу! До міста масово стали повертатися люди.

Ігор Терехов, міський голова Харкова:

Благодаря нашей героической армии и териториальной обороне, оперативная обстановка вокруг нашего города Харькова значительно улучшилась. Мы уже пять дней живем без обстрелов, а вражеская армия отброшена от нашего с вами любимого города.

Вже з понеділка у Харкові відновлять роботу наземний громадський транспорт. Міський голова обіцяє запустити чотири трамвайні, вісім тролейбусних та двадцять п'ять автобусних маршрутів. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним!

Ігор Терехов, міський голова Харкова:

Разрабатывая эти маршруты мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города Харькова люди могли добраться туда, куда им необходимо. В субботу на сайте Харьковского городского совета будет опубликована схема работы наземного транспорта.

Найближчим часом посадовці почнуть готувати до запуску й Харківський метрополітен. За словами мера, людей, які втратили житло через обстріли російської армії та змушені жити в підземці, переселять до гуртожитків, поки вони не отримають нові оселі.