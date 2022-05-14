Волонтери Гуманітарного штабу ДопомогтиUALviv встановили фотовиставку біля смуги руху для офіційних делегацій, посадових осіб дипломатичних або консульських установ (CD) на пункт пропуску "Краківець" Львівської митниці.

Виставка складається з постерів урядової кампанії "Сміливість бути Україною" та серії фото зі зруйнованих міст України. На стендах також розміщено QR-код для збору коштів на підтримку Збройних Сил України через спецрахунок Нацбанку.

"Наші волонтери кажуть, що створили цю фотовиставку задля двох цілей. В першу чергу - щоб підтримати ідею інформувати світ про справжню хоробрість українців, якій присвячений проект "Сміливість". З іншого боку - щоб нагадати світу про справжнє обличчя російської агресії в Україні. І в першу чергу - дипломатам, які є частими гостями на Львівській митниці, і від яких сьогодні багато в чому залежить підтримка України у світі.

Безумовно, ми підтримали цю ідею волонтерів. Українська сміливість сьогодні змінила не тільки долю нашої країни, але й на наших очах змінює світ. Будемо розвивати інформаційно-просвітницькі проекти", - заявив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

Партнерами проекту стали також Міністерство внутрішніх справ України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Маріупольська міська рада, які надали фото для проекту. Фотовиставку профінансував Благодійний фонд "Лазар".