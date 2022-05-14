Українська сміливість і обличчя російської агресії: на кордоні з Польщею встановили фотовиставку про війну [ Редагувати ]
Волонтери Гуманітарного штабу ДопомогтиUALviv встановили фотовиставку біля смуги руху для офіційних делегацій, посадових осіб дипломатичних або консульських установ (CD) на пункт пропуску "Краківець" Львівської митниці.
Виставка складається з постерів урядової кампанії "Сміливість бути Україною" та серії фото зі зруйнованих міст України. На стендах також розміщено QR-код для збору коштів на підтримку Збройних Сил України через спецрахунок Нацбанку.
"Наші волонтери кажуть, що створили цю фотовиставку задля двох цілей. В першу чергу - щоб підтримати ідею інформувати світ про справжню хоробрість українців, якій присвячений проект "Сміливість". З іншого боку - щоб нагадати світу про справжнє обличчя російської агресії в Україні. І в першу чергу - дипломатам, які є частими гостями на Львівській митниці, і від яких сьогодні багато в чому залежить підтримка України у світі.
Безумовно, ми підтримали цю ідею волонтерів. Українська сміливість сьогодні змінила не тільки долю нашої країни, але й на наших очах змінює світ. Будемо розвивати інформаційно-просвітницькі проекти", - заявив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.
Партнерами проекту стали також Міністерство внутрішніх справ України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Маріупольська міська рада, які надали фото для проекту. Фотовиставку профінансував Благодійний фонд "Лазар".
по темі
росії доведеться виплатити контрибуцію Україні за все, що було зруйновано під час повномасштабного збройного вторгнення. Про цезаявив президент Польщі Анджей Дуда. раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував використати заморожені російські міжнародні резерви для відновлення України
У Варшаві напали на російського посла Андрєєва. Його облили червоною фарбою, коли він спробував покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів. Натовп не дав послу країни-агресора покласти вінок на меморіальному цвинтарі, у супроводі поліції він мусив тікати
Країна окупанта провела військові навчання в Калінінградській області, яка межує з Польщею і Литвою
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою
Російські окупанти завдали ракетного удару по електропідстанціям Львова