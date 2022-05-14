Українські армійці женуть ворога від Харкова: під постійними обстрілами опинилося містечко Дергачі [ Редагувати ]
Українські армійці женуть ворога від Харкова. У місті стало тихіше. А от передмістя бере на себе весь удар. Під постійними обстрілами опинилося містечко Дергачі. Окупанти використовують заборонені касетні боєприпаси та системи реактивного залпового вогню.
Вцілілих будинків у Дергачах уже майже не залишилося. А минулої ночі ворог повторним ударом зруйнував місцевий Будинок культури, куди прибувала гуманітарна допомога для місцевих жителів.
З Харкова до Дергачів - якихось 7 кілометрів. Це невеличке містечко стало щитом, що прикриває Харків від атак росіян.
У ніч на 12 травня місто, вже не вперше, обстріляли системами "Ураган". А вранці - обстріл повторився.
В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади:
Ракета була випущена з території рф. Влучила у кришу гуманітарного центру, пробивши три поверхи і, на щастя, не розірвавшись. Бо було б багато жертв, було б багато загиблих. Також прильоти відбувались по м. Дергачі, зруйновані часні будівлі, відбувся обстріл закладу медицини. Зараз чуєте, обстріли, лінія фронту знаходиться у тій стороні. В 20 км звідси. Інтенсивність обстрілів відбувається кожні 10-20 хв.
Ось вона, ракета, яка влучила в будинок культури, де розмістився гуманітарний центр. Пробила перекриття і застрягла. Її знешкодили вибухотехніки. А це дірка в даху, яку пробив цей "Ураган".
А тут - касетні снаряди полетіли в житлові будинки мешканців Дергачів. Люди кажуть, останній тиждень тут було тихо. Дехто навіть повернувся додому. Та в ніч на четвер після обстрілів не стало електрики, тож люди готували їжу на вулиці, на буржуйках. І в цей час знову почався обстріл - мінометний.
Олександр, житель Дергачів:
Була тиша. Ну як би сказать, подозрительная тиша і після того пролунали касетні взриви. Я вийшов на вулицю, і з землі дим ішов. І мій дядько, той шо сусід Серьожа, кричав "поможіть". Він з жінкою лежали серед двору і їхній собака. І все розбите. Відбиті ноги, і рука переломана.
Першим до будинку прибіг сусід.
Олександр, житель Дергачів:
Я знаходився в себе в сусіднім дворі. Коли почув розриви. Начались розриви. Сам упав на землю. Дома всі попадали. Коли усе утихло, підняв голову, бачу, шо з братового двору іде дим. І він криком кричав "Поможи, Поможи, Поможи!" я прибіг, відкрив фірточку, заходжу сюди. Тут у них стіл стояв. Диван. Вони готували собі сніданок. Усе об'яте пламенем було. Він кричить: бери цеберку, в діжці вода, туши. Я потушив. Коли він каже - там Свєта сидить. Я не поняв, шо то Свєта, я думав, то тряпки горять. А то жінка горіла його.
Жінка - померла одразу. Чоловік - лишився без ноги. Його відвезли до лікарні, але врятувати не змогли.
Бомби прилетіли й до дергачівськї поліклініки. А в ніч на п'ятницю окупанти ще одним обстрілом остаточно зруйнували будівлю Будинку культури в Дергачах, де знаходився гуманітарний штаб.
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