Евакуацію українських військових з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі можна провести за участю ООН і Червоного Хреста. Йдеться про порятунок поранених.

Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук на телемарафоні.

"Є шанс (провести евакуацію силами ООН і МКЧХ, - Ред.) і ми зараз над цим щільно працюємо. Ми говоримо про тяжкопоранених. Ми звернулися до лідерів країн, перш за все, до голів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначила вона.