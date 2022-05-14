Верещук про евакуацію з "Азовсталі": є шанс за участю ООН і Червоного Хреста [ Редагувати ]
Евакуацію українських військових з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі можна провести за участю ООН і Червоного Хреста. Йдеться про порятунок поранених.
Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук на телемарафоні.
"Є шанс (провести евакуацію силами ООН і МКЧХ, - Ред.) і ми зараз над цим щільно працюємо. Ми говоримо про тяжкопоранених. Ми звернулися до лідерів країн, перш за все, до голів ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначила вона.
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