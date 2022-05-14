В Одесі на узбережжя винесло міну [ Редагувати ]
В Одесі, внаслідок шторму, до узбережжя винесло російську міну. Завтра, 15 травня, її підірвуть сапери.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
"Сьогодні, внаслідок шторму, на узбережжі Одеси винесло ворожу міну. Не маючи можливості знешкодити іншим способом, нашими саперами прийнято рішення, підірвати її на місці. Підрив заплановано на завтра", - заявив Марченко.
по темі
Ніч на п'ятницю, 13 травня, в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги
У понеділок, 9 травня, близько 9.30 ранку стало відомо про вибухи в Одеській області
В понеділок, 9 травня, в Одесі та області зберігається висока ймовірність нанесення російськими військами чергових ракетних ударів
В неділю, 8 травня 2022 року, у День пам'яті та примирення російські війська завдали кілька ракетних ударів по Одеській області