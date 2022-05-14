Росія навмисне розв'язала "зернову війну" в Україні - Бербок [ Редагувати ]
Російське вторгнення до України свідомо перетворилося у війну за зерно. Таку позицію озвучила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на прес-конференції після зустрічі G7.
Блокада росією українських портів та викрадення зерна з елеваторів є частиною плану з дестабілізації світу. Перебої з постачанням і зростання цін на агропродукцію, на думку Бербок, призведе до голоду.
"Ми не повинні бути наївними – це не побічна шкода. Це свідомо обраний інструмент у гібридній війні, що ведеться прямо зараз. Росія готує плідний ґрунт для нових криз, щоб навмисне ослабити міжнародну єдність проти війни Росії", – заявила очільниця німецького МЗС.
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