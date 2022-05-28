В Україні відкрили Житомирську трасу [ Редагувати ]
Рух Житомирською трасою для вантажних автомобілів відновили. Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Також було відкрито лівий проїзд на трасі Київ - Чоп біля Стоянки Київської області.
За його словами, дорожникам знадобилося менше двох місяців для того, щоб відремонтувати пошкоджені ділянки траси та відкрити її для вантажного автотранспорту. При цьому було оновлено розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки.
Таким чином було відновлено рух практично всіма стратегічними напрямами в Україні.
по темі
Служба безпеки затримала в Житомирській області російського агента
У неділю, 22 травня, у місті Малин Житомирської області пролунали вибухи
У п'ятницю, 20 травня російські війська завдали ракетного удару по місту Малин Житомирської області
У п'ятницю зранку, 20 травня, жителі Житомирської області почули вибухи
На дорозі Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин у Ніжинському районі Чернігівської області поблизу зруйнованого мосту влаштовано тимчасовий об'їзд