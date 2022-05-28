Рух Житомирською трасою для вантажних автомобілів відновили. Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також було відкрито лівий проїзд на трасі Київ - Чоп біля Стоянки Київської області.

За його словами, дорожникам знадобилося менше двох місяців для того, щоб відремонтувати пошкоджені ділянки траси та відкрити її для вантажного автотранспорту. При цьому було оновлено розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки.

Таким чином було відновлено рух практично всіма стратегічними напрямами в Україні.