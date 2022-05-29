Ще місяць тому голова кремля володимир путін присвоїв 64 мотострілецькій бригаді, яка попередньо причетна до звірств у Бучі, почесне найменування "гвардійська". Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

Таким чином президент росії заохочує своїх солдатів до звірств.

Присвоєння 64 мотострілецькій бригаді почесного найменування "гвардійська" свідчить про цілеспрямоване заохочення путіним практики здійснення російськими солдатами злочинів на території України.

Під час тимчасової окупації Бучі Київської області, окупанти вдалися до жорстоких звірств проти українських цивільних, які супроводжувались викраденнями, тортурами, зґвалтуванням, у тому ж числі дітей, та мародерством.

Україна назвала подію в Бучі геноцидом українського народу та закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати злочини росії.

Тим часом країна-окупант продовжує виправдовуватись й називати це "провокацією та постановкою", однак міжнародні ЗМІ неодноразово спростовували заяви росії.