На Хмельниччині учасник бойових дій навчився створювати ікони [ Редагувати ]
Творчість як реабілітація. Ідея аж ніяк не нова. Але реальні приклади - вражають. На Хмельниччині учасник бойових дій - після контузії та інсульту - навчився створювати ікони. Нині різьбяр допомагає ЗСУ і мріє про студію, де міг би навчати дітей з особливими потребами та реабілітувати військовиків. Приголомшливі роботи майстра вже оцінили і українські, і закордонні експерти. Тепер подивимося і ми з вами.
Чим точніше ти робиш маленькі ювелірні деталі, тим цікавіше людині, яка на це дивиться.
Інструменти й дерево свого часу витягли Анатолія з того світу, на два роки його прикував до ліжка інсульт. Чоловік - учасник бойових дій. Проте найбільший його біль - трагічна загибель дружини, яка носила під серцем їхнього первістка. Анатолій не бачив у житті сенсу, поки не почав створювати ікони.
Анатолій Козак, різьбяр:
Для створення цієї ікони в мене пішло вісім порід деревини. Це слива, горіх, груша, черешня, чорний горіх. Це різновидність горіха. Дуже цікава.
Інструменти чоловік виготовляє самотужки. А деревину збирає на Бакоті. Кожну ікону майстер створює з молитвою і добрими думками. Мабуть, тому його вироби мають чудодійну силу.
Анатолій Козак, різьбяр:
Коли жіночка підходить згорблена, а потім вирівнюється й у неї очі світяться. От це для мене самий найбільший подарунок. Коли я бачу цю взаємодію енергіями.
Майстер має уже чимало українських і міжнародних відзнак. Та найбільше пишається дипломом з Польщі.
Анатолій Козак, різьбяр:
Фотовиставка була. І мені звідти прийшов диплом, я зайняв перше місце, бо я представляв всю Україну. Канєшно для мене був трохи шок, але дуже приємний.
Анатолій Савчук, голова Хмельницького обласного Товариства інвалідів:
Талант від Бога, Це його душа, це його творчість, Ми всі прагнемо, щоб світ був досконалим. І вот Анатолій у своїх роботах це нам демонструє.
Свої знання Анатолій передає тим, хто цього потребує. Займається з дітьми з особливими потребами, пораненими військовими.
Анатолій Козак, різьбяр:
Щоб їх підняти духом, вилікувати і щоб вони були відчували себе такими, як всі, тоєсть, повноцінними людьми.
З перших днів війни Анатолій вступив до лав Тероборони Хмельниччини і подарував побратимам ікону, яка стала символом перемоги.
Анатолій Федорук, заступник керівника Штабу добровольчого батальйону:
Йому було таке боже видіння, була така сімейна ситуація життєва, і йому було прийшло видіння робити такий подарунок і він подарував нашому добробату. І він є нашим оберегом.
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