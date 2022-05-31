Євросоюз виділить Україні 9 млрд доларів [ Редагувати ]
Країни Європейського Союзу спільно з членами G7 погодили виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 9 млрд доларів.
Про це повідомляє в Тwitter Шарль Мішель.
Заявлено, що сума буде витрачена на відновлення економіки та інфраструктури країни.
#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7— Charles Michel (@CharlesMichel) May 30, 2022
EUCO is ready to grant #Ukraine EUR 9 billion.
Strong and concrete support to #Ukraine’s reconstruction.
Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін виділить грантову допомогу на 1 млрд євро.
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