У понеділок, 30 травня, в Індустріальному районі Харкова тіла двох людей витягли з-під завалів 16-поверхового будинку, зруйнованого російськими окупантами три місяці тому. Для цього рятувальникам знадобилися спеціальні інструменти.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Тіла чоловіка та жінки були затиснуті між бетонними плитами на 15 поверсі. Під час ворожого ракетного удару загиблі піднялися з бомбосховища, щоби взяти продукти.

Сьогодні під завалами залишаються щонайменше дві особи, яких планують дістати найближчими днями, – сказав прессекретар ГУ ДСНС Євген Василенко.

Нагадаємо, російська ракета потрапила в житлову багатоповерхівку 28 лютого, внаслідок чого було зруйновано одразу шість квартир з 16 по 14 поверхи.