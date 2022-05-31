У Харкові дістали тіла загиблих під час ракетного удару по 16-поверхівці (фото) [ Редагувати ]
У понеділок, 30 травня, в Індустріальному районі Харкова тіла двох людей витягли з-під завалів 16-поверхового будинку, зруйнованого російськими окупантами три місяці тому. Для цього рятувальникам знадобилися спеціальні інструменти.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Харківській області.
Тіла чоловіка та жінки були затиснуті між бетонними плитами на 15 поверсі. Під час ворожого ракетного удару загиблі піднялися з бомбосховища, щоби взяти продукти.
Сьогодні під завалами залишаються щонайменше дві особи, яких планують дістати найближчими днями, – сказав прессекретар ГУ ДСНС Євген Василенко.
Нагадаємо, російська ракета потрапила в житлову багатоповерхівку 28 лютого, внаслідок чого було зруйновано одразу шість квартир з 16 по 14 поверхи.
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