Смерть французького журналіста в Луганській області розслідуватиме спеціальна слідча група [ Редагувати ]
Смерть французького журналіста в Луганській області розслідуватиме спеціальна слідча група на чолі з українськими правоохоронцями. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час візиту до Києва.
Життя медійника обірвалося напередодні, коли той у супроводі колег висвітлював евакуацію цивільних із гарячих точок Луганщини. Детальніше про те, що сталося, розповість Марина Біленька.
Це мав бути репортаж про евакуацію цивільних з Луганської області.
Вантажівка, у якій їхали український поліцейський та представники французького телеканалу BFM TV - потрапила під ворожий обстріл під Сєвєродонецьком. Осколки пробили броню вантажівки, убивши журналіста Фредеріка Леклерка-Імхоффа. Двоє його колег постраждали. У репортера Максіма Брандстетера осколкове поранення стегна. Контузію дістала українка Оксана Леута, яка допомагала французьким журналістам.
Сергій Гайдай - голова Луганської обласної військової адміністрації:
Рядом прилетело, пока не знаем точно что это: авиабомба или снаряд очень крупный, там 52 калибр. Ив броневике сидели, и в шлеме был, и в бронежилете, но осколок попал ему в шею.
Ця броньована вантажівка слугувала евакуаційним автобусом у Луганській області. Вона врятувала десятки життів. За раз бувало вивозила 36 людей, серед яких були діти.
Під обстрілами опинялася часто, адже так звана "дорога життя" - траса Лисичанськ-Бахмут - під постійним вогнем окупантів. Після загибелі французького журналіста евакуацію - призупинили.
Сергій Гайдай - голова Луганської обласної військової адміністрації:
Даже не хочу себе представить, если 5 патрульных полицейских, 30 жителей мирных просто попадут так еще раз, не дай боже, и это будет огромное количество погибших.
Це було друге відрядження загиблого журналіста в Україну від початку війни.
Фредерік Леклерк-Імхофф - журналіст французького телеканалу BFMTV:
Ми зупинилися на п'ять хвилин, щоб відправити відзнятий матеріал, і зовсім не очікували цього. Звук вибуху був дуже гучним. У той момент ми подумали, що нам варто забиратися звідти.
Повернутися у зону бойових дій після першої поїздки - була ініціатива самого Фредеріка.
Марк-Олів'є Фогель - генеральний директор французького телеканалу BFMTV:
Що ми можемо сказати вам про Фредеріка, так це те, що він не був відчайдухою. Він зважував усі ризики, пов'язані з завданням його, Максима та Оксани. Вони разом вирішували, куди їм їхати, а куди не варто. Те, що виходить за межі нашого смутку, - це наша гордість.
На загибель журналіста відреагували президенти України та Франції.
Еммануель Макрон - президент Франції:
Хочу висловити співчуття його родині та колегам, а також підтвердити беззастережну підтримку Франції кожного, хто виконує свою роботу, а саме: вільно інформує та висвітлює як сьогоднішню війну в Україні, так і інші театри воєнних дій.
Розслідувати обставини смерті Фредеріка Леклерка-Імхоффа в Луганській області буде спеціальна слідча група на чолі з українськими правоохоронцями.
Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна в ході візиту до Києва.
Катрін Колонна - міністр закордонних справ Франції:
Вчинено подвійний злочин. Перш за все, було обстріляно евакуаційний конвой. По-друге, загинув журналіст. Спасибі, пане міністре, за співчуття та за допомогу, щоб тіло повернулося додому.
Національна спілка журналістів України висловила співчуття рідним і близьким Фредеріка, а також французьким національним спілкам журналістів.
Сергій Томіленко - голова Національної спілки журналістів України:
Загалом на сьогодні за даними НСЖУ загинуло 32 медійники (журналісти при виконанні, цивільні жертви і військовослужбовці..). Причина смертей наших колег одна. Війна…
Саме при виконанні професійних обов'язків від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули восьмеро представників ЗМІ.
Крістоф Делуар - генеральний директор організації "Репортери без кордонів":
Переважна більшість з них була свідомо обстріляна російськими силами, що явно порушує міжнародне право про захист журналістів, про захист цивільного населення.
32-річний Фредерік став 5-м убитим іноземним журналістом в Україні. 13-го березня на блокпосту в Ірпені було розстріляно кореспондента видання "Тайм" Брента Рено. 14-го березня у Горенці внаслідок артилерійського обстрілу загинув оператор телеканалу "Фокс Ньюз" П'єр Закжевські.
23-го березня під час ракетного обстрілу у Києві обірвалося життя журналістки "Інсайдер" - Оксани Бауліної. А у Маріуполі загинув литовський режисер та документаліст Мантас Кведаравічюс.
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