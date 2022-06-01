У Василівці на Запоріжжі рашисти по кілька діб не пропускають автівки із переселенцями, які виїжджають з гарячих точок або окупованих територій. Люди, серед яких більшість жінки та діти, змушені ночувати просто у машинах. У таких умовах три з половиною доби провів і герой нашого наступного сюжету - юний музикант Сінезій. Аби підтримати втомлених людей, які застрягли у Василівці, хлопчик грав для них на саксофоні. Із 13-річним віртуозом познайомилася і наша Інна Гогой.

Відео, на якому підліток грає на саксофоні серед евакуаційної колони у Василівці, вмить облетіло усі соцмережі. Юного музиканта ми розшукали у Запоріжжі. 13-річний Сінезій каже, почав грати, аби хоч трохи підбадьорити людей, яких окупанти декілька діб тримали на блок-посту.

Сінезій Горбовський, музикант:

Зіграв людям дві пісні, наступного дня я 4 зіграв, людей трошки розвеселив і сам граю, форму втрачати не можна.

На саксофоні Сінезій грає вже четвертий рік і досяг чималих успіхів. А в майбутньому мріє стати всесвітньо відомим музикантом. Аби здійснити свою мрію - він багато і наполегливо працює. Тож і у Василівці не зміг довго всидіти без гри на інструменті.

Сінезій Горбовський, музикант:

Я займаюсь по 2 години на день щодня намагаюсь не пропускати. Ну подобається музика, тобто саксофон, музика, воно трохи бадьорить, ну таке.

У Василівці юний музикант разом із родиною чекав на проїзд понад три доби. Те, як окупанти себе поводять на блок-посту, просто знущання з людей, каже тато хлопчика.

Олег Горбовський, тато Сінезія:

Просто маринують, я ж не можу знати чому. Можливо, вони якби це указівка зверху для психологічної давки людей, можливо, їм з воєнної точки зору, їм вигідно, коли з двох сторін є велике скупчення звичайного населення.

До Запоріжжя родина Сінезія приїхала з окупованого Генічеська, бо лишатися там вже не було сил, роповідає пан Олег. Каже, чимало місцевих жителів також покинули місто.

Олег Горбовський, тато Сінезія:

Бояться, це раз, по-друге, не має роботи, можна щось купити, немає роботи, ну і, по третє, це психологічно відчувають себе не вільно, тому, що ти розумієш, що на цій території з тобою можуть зробити все, що завгодно.

Із Запоріжжя родина поїде на Західну Україну. Там юний музикант планує якнайшвидше поновити творчі заняття та навіть провести кілька благодійних виступів. Але найбільш Сінезій та його родина мріють повернутися до вільного українського Генічеська.