Рятувальники Запоріжжя розбирають завали та прочісують територію у пошуках нерозірваних снарядів [ Редагувати ]
На Запоріжжі через постійні ворожі обстріли рятувальники збиваються з ніг, ліквідовуючи наслідки рашистського нашестя. Крім розбору завалів, піротехніки прочісують територію у пошуках нерозірваних снарядів.
Зразу взриви були, ну як вам сказать, одиночні три взрива. Такі, як гаубиця, а потом як пішло…
Наслідки нічного обстрілу на власному подвір'ї Микола побачив лише коли зміг вранці вийти з укриття. На городі знайшов якусь залізяку, що стирчала із землі. Сергієві ж - про те, що в його будинок влучила ракета, повідомили сусіди. Він переїхав до Запоріжжя, подалі від обстрілів, але того дня довелося повернутися додому. Ворожа ракета зруйнувала дві стіни будинку, але не вибухнула.
У селах Запорізької області снаряди останнім часом рясним дощем сипляться на голови людям.
Ігор Байрак, мешканець села:
Ребята, мы спим тут… Я обложил тут свою машину матрасами и все. После 11 часов начинается. Та и днем, мы вчера стоим там, разговариваем… Днем, среди белого дня, как дали эти кассетники там лупасят. Там яма у соседа…
Коли настає тиша, селяни разом із професійними рятувальниками-піротехніками беруться збирати небезпечні подарунки рашистів.
Микола Махиня, заступник керівника групи підводного розмінування ГУ ДСНС в Запорізькій обл.:
Знаходили фрагменти реактивного снаряду "Ураган". Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Виявлено тільки залишки, які являють собою небезпеку. З реактивними снарядами, касетами від реактивних снарядів, артилерійськими снарядами - найчастіше так.
Усі снаряди, що не розірвалися, рятувальники збирають і вивозять на спеціальний полігон для знищення. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії піротехніки у Запорізькій області знищили понад тисячу вибухонебедпечних предметів.
по темі
Піротехніки ці території постійно розміновують, людям же радять бути дуже обереженими.
Село Горенка. Тут немає жодних військових чи стратегічних об'єктів. Але рашисти майже місяць його щедро засипали градами та ракетами. Коли російських окупантів прогнали, територію почали розміновувати.
Потужні вибухи мало не щодня сколихують цей район попри те, що російські війська відступили звідси ще півтора місяця тому.
Поля Криворіжжя щедрі на врожай. От тільки після трьох місяців війни вони дуже небезпечні!!! Нині на цих землях замість аграріїв доводиться почасти працювати саперам.
Збройні сили України знищили склади боєприпасів ворога біля Ізюма на Харківщині та в районі населеного пункту Давидів Брід на Херсонщині