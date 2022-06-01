Усі снаряди, що не розірвалися, рятувальники збирають і вивозять на спеціальний полігон для знищення.

На Запоріжжі через постійні ворожі обстріли рятувальники збиваються з ніг, ліквідовуючи наслідки рашистського нашестя. Крім розбору завалів, піротехніки прочісують територію у пошуках нерозірваних снарядів.

Зразу взриви були, ну як вам сказать, одиночні три взрива. Такі, як гаубиця, а потом як пішло…

Наслідки нічного обстрілу на власному подвір'ї Микола побачив лише коли зміг вранці вийти з укриття. На городі знайшов якусь залізяку, що стирчала із землі. Сергієві ж - про те, що в його будинок влучила ракета, повідомили сусіди. Він переїхав до Запоріжжя, подалі від обстрілів, але того дня довелося повернутися додому. Ворожа ракета зруйнувала дві стіни будинку, але не вибухнула.

У селах Запорізької області снаряди останнім часом рясним дощем сипляться на голови людям.

Ігор Байрак, мешканець села:

Ребята, мы спим тут… Я обложил тут свою машину матрасами и все. После 11 часов начинается. Та и днем, мы вчера стоим там, разговариваем… Днем, среди белого дня, как дали эти кассетники там лупасят. Там яма у соседа…

Коли настає тиша, селяни разом із професійними рятувальниками-піротехніками беруться збирати небезпечні подарунки рашистів.

Микола Махиня, заступник керівника групи підводного розмінування ГУ ДСНС в Запорізькій обл.:

Знаходили фрагменти реактивного снаряду "Ураган". Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Виявлено тільки залишки, які являють собою небезпеку. З реактивними снарядами, касетами від реактивних снарядів, артилерійськими снарядами - найчастіше так.

Усі снаряди, що не розірвалися, рятувальники збирають і вивозять на спеціальний полігон для знищення. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії піротехніки у Запорізькій області знищили понад тисячу вибухонебедпечних предметів.