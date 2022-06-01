Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що оголошувати про успішні контрнаступальні дії українських військ можна лише після остаточного закріплення ЗСУ на тих чи інших позиціях. Оскільки передчасні заяви можуть нашкодити, активізувавши дії ворога.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Ситуація на сході та півдні неоднорідна, тому не можна однозначно говорити, що десь щось ми тільки втрачаємо або тільки контрнаступ. Ситуація є різною по різних точках і бої це завжди динаміка.

Вона пояснила, до того моменту, як закріпиться українська армія на певному рубежі ситуація може змінюватися декілька разів.

Тому остаточно говорити що такий то населений пункт вже наш можна тільки після закріплення там ЗСУ.

За її словами, політика і Міноборони і ЗСУ - це не оголошувати завчасно результати, хоч і проводяться контрнаступальні операції на певних напрямках до тих пір, поки ЗСУ не закріпляться там.