Рятувальники, прикордонники та правоохоронці Хмельниччини влаштували дітям свято [ Редагувати ]
17 тисяч дітей із різних міст України переїхали до Хмельниччини. Чимало - досі лякаються, коли чують гучні звуки та прокидаються серед ночі через страшні сни, які нещодавно були жорстокою реальністю. Рятувальники, прикордонники та правоохоронці області запросили малечу, щоб відволікти, підтримати і показати - їх боронять герої, тож боятися нема чого. Дитячі переживання і мрії - послухайте!
Ілля вже знає, ким стане у майбутньому.
Іллюша, хмельничанин:
- Наверно поліцейським чи воєнним. - Чому? - Мені нравиться ця робота з дитинства. - А кого будеш захищати?- Україну.
Школяр не міг пропустити цього свята - кортіло поспілкуватися з правоохоронцями та рятувальниками.
Руслан Герасимчук, керівник ГУНПУ у Хмельницькій обл.:
Святкується вже на протязі 73-х років і це для нас важливо, тим більше, враховуючи ситуацію в країні. Ми розуміємо, що війна принесла чимало біди і змінила долі багатьох нашим маленьких українців.
Тут зібралися діти з різних міст України.
Сергій Гамалій, керівник Хмельницької обласної військової адміністрації:
В нас близько 17 тис дітей приїхали, які з інших регіонів, я вважаю, що це все наші діти і велика для нас честь, що вони знаходяться в нашій області.
У кожного - свій біль та переживання.
Українських дітей потрібно захищати, тому що вони ще маленькі, а зараз іде війна. Та вони не проживуть свого життя.
Давид Кондратюк, переселенець з Харкова:
-Тобі страшно? - У Харкові було страшно, у Хмельницькому не дуже, бо нас захищають ЗСУ.
І захищати є чим! Правоохоронці, прикордонники та військові демонструють дітям техніку і зброю.
Анатолій Горбатюк, викладач Хмельницької академії прикордонних військ України:
Два зразки снайперської зброї.
Окрема увага - бойовим мистецтвам! Кілька прийомів, і діти почуваються впевненіше.
Важлива і перша допомога. Навіть діти мають знати, як спинити кров.
Силовики у цей день роблять усе, щоб діти знали - вони під надійним захистом. Бо їхні життя щодня боронять справжні герої.
Андрій Козак, заступник керівника ГУ ДСНСУ у Хмельницькій обл.:
Для того, щоб дитина була захищена, вона має знати, як бути захищеною і ми намагаємось її навчити. І коли це робити, як не в День захисту дітей.
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