Силовики у цей день роблять усе, щоб діти знали - вони під надійним захистом.

17 тисяч дітей із різних міст України переїхали до Хмельниччини. Чимало - досі лякаються, коли чують гучні звуки та прокидаються серед ночі через страшні сни, які нещодавно були жорстокою реальністю. Рятувальники, прикордонники та правоохоронці області запросили малечу, щоб відволікти, підтримати і показати - їх боронять герої, тож боятися нема чого. Дитячі переживання і мрії - послухайте!

Ілля вже знає, ким стане у майбутньому.

Іллюша, хмельничанин:

- Наверно поліцейським чи воєнним. - Чому? - Мені нравиться ця робота з дитинства. - А кого будеш захищати?- Україну.

Школяр не міг пропустити цього свята - кортіло поспілкуватися з правоохоронцями та рятувальниками.

Руслан Герасимчук, керівник ГУНПУ у Хмельницькій обл.:

Святкується вже на протязі 73-х років і це для нас важливо, тим більше, враховуючи ситуацію в країні. Ми розуміємо, що війна принесла чимало біди і змінила долі багатьох нашим маленьких українців.

Тут зібралися діти з різних міст України.

Сергій Гамалій, керівник Хмельницької обласної військової адміністрації:

В нас близько 17 тис дітей приїхали, які з інших регіонів, я вважаю, що це все наші діти і велика для нас честь, що вони знаходяться в нашій області.

У кожного - свій біль та переживання.

Українських дітей потрібно захищати, тому що вони ще маленькі, а зараз іде війна. Та вони не проживуть свого життя.

Давид Кондратюк, переселенець з Харкова:

-Тобі страшно? - У Харкові було страшно, у Хмельницькому не дуже, бо нас захищають ЗСУ.

І захищати є чим! Правоохоронці, прикордонники та військові демонструють дітям техніку і зброю.

Анатолій Горбатюк, викладач Хмельницької академії прикордонних військ України:

Два зразки снайперської зброї.

Окрема увага - бойовим мистецтвам! Кілька прийомів, і діти почуваються впевненіше.

Важлива і перша допомога. Навіть діти мають знати, як спинити кров.

Силовики у цей день роблять усе, щоб діти знали - вони під надійним захистом. Бо їхні життя щодня боронять справжні герої.

Андрій Козак, заступник керівника ГУ ДСНСУ у Хмельницькій обл.: