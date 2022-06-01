Миколаївська область під обстрілами: за добу 22 поранених [ Редагувати ]
Станом на середу, 1 червня, окупанти продовжують бити по Миколаєву та області. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.
Внаслідок обстрілів за добу поранення отримали 22 людей.
Знову дісталося Миколаївському та Баштанському районам. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській, Широківській та інших громадах. Пошкоджено житлові будинки.
Також окупанти продовжують гатити і по житловим районам міста Миколаєва, вночі було обстріляне місто Очаків.
За її словами, серед поранених дітей немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 256 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.
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