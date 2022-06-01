Україна та Польща створять спільне підприємство з виробництва зброї та військової техніки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна та Польща посилюють двостороннє партнерство. Сьогодні на міжурядових консультаціях за участі Президента України Володимира Зеленського та Прем’єра Польщі Матеуша Моравецького уклали низку двосторонніх документів.

Серед іншого, сторони підписали Меморандум про створення спільної польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн.

Як відзначив Денис Шмигаль, ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення Українсько-польського спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки.

Це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї.

Нагадаємо, що Польща передала Україні 18 самохідних 155-мм гаубиць KRAB.