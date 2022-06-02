Вбив людей та застрелився: чоловік зі зброєю увірвався до лікарні [ Редагувати ]
У середу, 1 червня, у США, в медичній будівлі в Талсі штату Оклахома, озброєний гвинтівкою і пістолетом чоловік убив чотирьох людей. Про це повідомляє Reuters.
Після цього він застрелився.
Поліція прибула в кампус лікарні Св. Франциска через три хвилини після того, як отримала дзвінок про стрілянину, і послідувала за звуками стрільби на другий поверх будівлі.
Правоохоронці намагаються встановити особу підозрюваного, вік якого, за їхніми оцінками, становить від 35 до 40 років. Поки що немає жодних подробиць про мотиви злочину.
За словами заступника начальника поліції Талси Еріка Далгліша, в будівлі медустанови знаходяться кабінети лікарів, у тому числі ортопедичний центр. Він також зазначив, що серед жертв були співробітники і пацієнти лікарні.
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