НАТО оголосить росію головною загрозою альянсу [ Редагувати ]
Країни-члени НАТО на саміті в Мадриді наприкінці червня затвердять нову Стратегічну концепцію Альянсу, яка не змінювалася з 2010 року. Про це повідомляє Міноборони США.
Постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що головною загрозою буде названа росія.
росія з'явиться в Стратегічній концепції в якості першорядної загрози альянсу.
За її словами, підтримка України стане головною темою саміту, в якому візьме участь президент Джо Байден.
Після вторгнення росії в Україну в Мадриді будуть обговорюватися військові питання. Союзники, включаючи Сполучені Штати, направили тисячі військовослужбовців в прифронтові держави Альянсу, щоб стримувати путіна. Кількість бойових груп НАТО в цих державах збільшилася з чотирьох до восьми. Байден пообіцяв захищати кожен дюйм території НАТО.
Ще однією відповіддю на російське вторгнення є заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу. За словами Сміта, дві країни, давні партнери по НАТО, володіють військовим потенціалом, який органічно вписався б в альянс.
Ми сподіваємося, що ці дві країни приєднаються до нас в Мадриді в якості запрошених.
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