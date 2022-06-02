Країни-члени НАТО на саміті в Мадриді наприкінці червня затвердять нову Стратегічну концепцію Альянсу, яка не змінювалася з 2010 року. Про це повідомляє Міноборони США.

Постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що головною загрозою буде названа росія.

росія з'явиться в Стратегічній концепції в якості першорядної загрози альянсу.

За її словами, підтримка України стане головною темою саміту, в якому візьме участь президент Джо Байден.

Після вторгнення росії в Україну в Мадриді будуть обговорюватися військові питання. Союзники, включаючи Сполучені Штати, направили тисячі військовослужбовців в прифронтові держави Альянсу, щоб стримувати путіна. Кількість бойових груп НАТО в цих державах збільшилася з чотирьох до восьми. Байден пообіцяв захищати кожен дюйм території НАТО.

Ще однією відповіддю на російське вторгнення є заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу. За словами Сміта, дві країни, давні партнери по НАТО, володіють військовим потенціалом, який органічно вписався б в альянс.