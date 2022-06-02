Українські активісти влаштували чергову демонстрацію під Радою ЄС [ Редагувати ]
Українські активісти влаштували чергову демонстрацію під Радою ЄС, де зараз посли країн Євросоюзу намагаються узгодити санкції проти рф. За кілька годин в Брюсселі має розпочатися саміт Євросоюзу і дипломати хочуть знайти згоду до його початку.
Активісти тим часом нагадують, що путін, це той самий Гітлер. І що через десяток років німецькі та французькі діти, вивчаючи історію, будуть так само дивуватися, як світ міг допустити такі звірства, як зараз діти дивуються історії Другої світової. Відповідальність лежить саме на тих, хто зараз збирається на усі ці наради й не може ухвалити рішення, яке зупинить цю війну. Ці промови вони виголошують під вікнами ради ЄС і впевнені, що ці демонстрації важливі та мають вплив.
Анна Меленчук, активістка ГО Promote Ukraine:
Завжди під час самітів і важливих зустрічей сюди приїздять найважливіші міжнародні медіа. "Блумберг", "Ройтерз" і вони в нас беруть інтерв’ю. І таким чином ми можемо достукатись не лише до політиків та осіб, які приймають рішення, але також до громадян ЄС, це також важливо, бо ці країни - демократії й вони враховують думку громадян.
по темі
У руках художниці Дар'ї Кольцової глина. Мисткиня ліпить із матеріалу …голови мертвих дітей. Вони мають нагадати кожному про майже триста маленьких життів, яких забрали росіяни.
Як повертати таланти додому - буде уже питанням для української влади. Вже сьогодні мери наших міст - так само - на Економічному форумі у Давосі - закликають ЄС допомогти Україні піднятися економічно та структурно.
Їм важче, ніж дорослим. У мільйонів маленьких українців рашисти вкрали дитинство, залишили без дому. А ще - позбавили елементарного. Смачного, іграшок, одягу - всього, що донедавна було таким буденним і вмить стало недоступним.
Колгоспи та "розкуркулення" - у 2022 році! У мелітопольських фермерів окупанти планують забрати "надлишки" землі та перерозподілити.
Масштабні військові навчання протягом цього тижня тривають на території Гомельської області Білорусі - менш як у півсотні кілометрів від Волині.