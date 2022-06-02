Українські активісти влаштували чергову демонстрацію під Радою ЄС, де зараз посли країн Євросоюзу намагаються узгодити санкції проти рф. За кілька годин в Брюсселі має розпочатися саміт Євросоюзу і дипломати хочуть знайти згоду до його початку.

Активісти тим часом нагадують, що путін, це той самий Гітлер. І що через десяток років німецькі та французькі діти, вивчаючи історію, будуть так само дивуватися, як світ міг допустити такі звірства, як зараз діти дивуються історії Другої світової. Відповідальність лежить саме на тих, хто зараз збирається на усі ці наради й не може ухвалити рішення, яке зупинить цю війну. Ці промови вони виголошують під вікнами ради ЄС і впевнені, що ці демонстрації важливі та мають вплив.



Анна Меленчук, активістка ГО Promote Ukraine: