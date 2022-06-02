У Сєвєродонецьку в бомбосховищах під хімзаводом "Азот" ховаються 800 людей - Гайдай [ Редагувати ]
Майже 800 людей ховаються у бомбосховищах під хімічним заводом "Азот" у Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.
Там є місцеві жителі, яких попросили залишити місто. Але вони відмовились. Там є діти, але їх небагато.
Територія заводу "Азот" зараз перебуває під контролем ЗСУ. Очільник Луганщини вважає, що Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке визволення.
Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають усе необхідне, щоб гнати окупантів із обласного центру.
Нагадаємо, що кілька днів тому окупанти завдали авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою.
Як повідомляли "Подробиці", радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російські війська потрапили в пастку, "ЗСУ рвуть їх у Сєвєродонецьку".
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