То був сорок четвертий день повномасштабного вторгнення.

Розкидані валізи й дитячі речі, закривавлені іграшки. А поряд - уламки ракети з цинічним написом "За дітей". Трагедія, яка сталася на початку квітня у Краматорську, стала однією з чорних сторінок цієї війни. 61 загиблий та понад 120 поранених, серед них - діти. Всі вони мали намір евакуюватися. І окупанти, знаючи це, прицільно вдарили ракетою по вокзалу Краматорська, де люди чекали на рятівний потяг.

Моя колега Ніна Коломієць розкаже про долю кількох родин, чиє життя у той день розділилося на "до" та "після". А також про попередні результати розслідування кривавого злочину російської армії.

Щойно - розмовляла телефоном. А потім - раптовий свист. Шок. І все - немов у тумані. Надія Воробйова досі прикута до лікарняного ліжка. 8-го квітня, коли на вокзалі її рідного Краматорська пролунав вибух, вона була там.

Надія Воробйова, жителька Краматорська:

Со мной была переноска с котом. Кот нервничал, много людей. Я позвонила мужу, чтоб он подъехал к вокзалу и вынесла ему кота, отдала кота, он пошел, сел в машину. И я оставалась ещё на перроне, со стороны путей, и разговаривала по телефону. И как раз в этот момент - прям было слышно, как оно летит.

Все тіло жінки прошили дрібні уламки.

Надія Воробйова, жителька Краматорська:

Все услышали, как оно летит, свистит, большой грохот. А потом эти взрывы мелкие, от них никуда не спрячешься, всё прошивает. Я очнулась, поняла, что на мне обуви нет. Обувь откинуло. Подняла сумку, телефон, пытаюсь обуть обувь - понимаю, что у меня раздроблена стопа.

Попереду - довгі місяці реабілітації. Втім Надія має шанс стати на ноги. А для 61-ї людини той чорний день став останнім...

То був сорок четвертий день повномасштабного вторгнення. Сотні людей із різних міст Донеччини зібралися на вокзалі Краматорська в очікуванні евакуаційного потяга. Їхню спробу втекти від війни перекреслив потужний ворожий удар. Перон здригнувся та потонув у криках.

- Я внутри стояла, внутри полно народу было. Все по своим делам. И вдруг кто-то кричит - падайте! И все стали меня пихать, на пол толкать. Я присела, слышу взрывы, крик неимоверный. Дети кричат, мамаши. Там же с детьми сколько!

Довкола - паніка. На пероні - десятки поранених і загиблих! Понівечені дитячі візочки, закривавлені іграшки. Військові та рятувальники прикривають тіла тканиною.

І поліція, і ДСНС, доставляли в медичні заклади людей практично без кінцівок. Без рук, без ніг…

Зовсім скоро рятувальники знайшли знаряддя масового вбивства. На уламках ракети - цинічний напис:

Вот эта ракета убила десятки людей. Десятки покалечила. А надпись на ней – "за детей".

Вибух прогримів саме, коли Наталя з 11-річною донькою вийшла випити чаю на пероні. Коли жінка прийшла до тями...

Я хотела встать, а у меня там все висит.

Уламком снаряду їй відтяло ногу. Маленька Яна - втратила обидві... Тепер їх доглядає брат-близнюк Яни. Ярослав - уцілів, бо в момент удару був із валізами у приміщенні вокзалу…

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Вони відслідковують залізничні вокзали, розуміють, куди бити. Приліт крилатої ракети з касетними боєприпасами, який розраховано на живу силу. Виключно в підтвердження того, що це було спрямовано проти мирного населення.

Цілком очікувано російське командування - почало брехати. І відповідальність за злочин спробували перекласти на Збройні сили України. Але пропагандистська машина сама себе викрила. Новину про обстріл Краматорська російські ЗМІ написали ще до ракетного удару!

Володимир Зеленський, Президент України:

Агенція "РІА-новості" опублікувала новину про те, що удар по Краматорську нанесений ще тоді, коли ракети були у повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для усіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом. Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську.

Коли ж кривавий злочин набув світового розголосу - російські військові стали вигадувати нову брехню:

Ігор Конашенков, офіційний представник міноборони рф:

Тактические ракеты "Точка У", обломки которой обнаружили на железнодорожном вокзале Краматорска, применяются только украинскими Вооруженными силами.

Однак журналісти-розслідувачі швидко спростували і цю заяву. Вони знайшли кадри, на яких саме цю техніку бійці ворожої армії застосовували під час російсько-білоруських навчань. А ось "Точки У" вже з рашистською свастикою - потрапили в об'єктив у Гомелі.

Натомість в СБУ нещодавно заявили: мають беззаперечні докази того, що удар по Краматорську було завдано з окупованої території України.

Артем Дехтяренко - речник СБУ:

За інформацією СБУ, декілька комплексів із "Точкою У" розміщені на окупованій території Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років.

Розслідування кримінальної справи - за фактом порушення законів та звичаїв війни - триває досі. Його проводять українські та міжнародні фахівці.

Ось цю закривавлену ірашку, яку знайшли на пероні у Краматорську після вибуху, слідчі передали до представництва ООН. Як черговий доказ одного з найкривавіших злочинів російських окупантів за всі 100 днів повномасштабної війни. І як символ українських дітей, яких калічать і вбивають рашистські бомби й ракети.