Росія вкрала 100 тисяч тон українського зерна. Про це повідомило посольство України в Лівані. За даними дипломатів, нещодавно у сусідню Сирію прибуло судно "Матрос Позинич" із вкраденою з України пшеницею. Усього за сто днів війни Росія навезла зерна на, увага, 40 (!) мільйонів доларів.

Мародерством росіяни займаються як на державному, так і на побутовому рівнях. Скільки вже було історій про вкрадені пралки, прикраси, іграшки? Ворожі солдати виносять з домівок українців фактично все.

Чому? І як на це реагують родичі російських загарбників? Богдан Вербицький зібрав "найяскравіші" миттєвості ганьби російської армії.

"Спецоперація" з розкрадання... нашого майна! Друга армія - за кількістю, перша - за мародерством! Що найбільше крадуть росіяни? І звідки така жага взяти чуже?

Марк Фейгін, правозахисник:

Исходя из социального статуса тех, кто принимает участие в так называемой спецоперации, явно эти люди из регионов, которые ну средний украинский житель, средний украинский регион явно живёт богаче в этих регионах среднего россиянина.

Богдан Вербицький, кореспондент:

А ви знаєте, що в мене, та й взагалі у багатьох з нас, квартира - мрія?! Бо є і пральна машина, і плазма, і сковорідка. Не нова, правда, але непогана. А ще: посуд, парфуми, одяг. Загалом, звичайні базові для нас із вами речі. Але... не для всіх! Бо все це добро для росіян справжній скарб! І "на родіну" вони везли його цілими вантажівками! Або доправляли поштою. Бандеролями по 10 кілограм!

Це - кадри, як російські військові відправляють саме ці посилки. Камери спостеження у відділенні білоруської пошти... просто забули вимкнути. Тож "популярними" в один момент стали і клунки, і їх відправники!

-Наша компания вынуждена остановить вашу посылку, потому что поступила информация, что эти вещи были украдены на территории Украины. Поэтому, мы были вынуждены вернуть их назад в Украину. - Мг, понятно. Но я ничё... не было такого. - Как не было? А где вы взяли запчасти от кондиционера?

За лічені дні в мережі - ось така карта під назвою "Звідки прийшли орки". Бо посилки туди масово почали відправляти.

- Я вижу, что 7 посылок было отправлено вам с Республики Беларусь. Вашим мужем. Мы сейчас проводим расследование по поводу того, что часть вещей, которые возможно отправил вам ваш муж были украдены на территории Украины. - Ну это его личные вещи, которые он с собой брал. Светлана Ивановна, мы имеем доступ к почте. Мы видим, что были отправлены игрушки, хлебопечка, скороварка.

Узагалі, в росіян кухонне начиння - це справжній "фетиш".

- У меня сковородки тут новые, вся хе*ня новая. - Ну вези домой, поедешь же. - Ноутбук, планшет, вещи тут всякие. Горнолыжный костюм, ещё какой-то костюм. - А ты чё, набрал чтоли? - Ну конечно. Ноутбук Асус. - А чё ты телефон себе какой-то не взял? - Да ну тут андроиды всякие конченые.

Тому цьому визволителю вони не підходять. Хоча, багато росіян андроїдами теж не гребують. Тут головне не якість, а кількість!

Это кадыровцы. Какой-то полевой командир наверное. А ну, что там в багажнике? Мама Мия, вы посмотрите сколько тут телефонов!

А чому на цивільній машині? Все просто. Вона, як і вся ця техінка, крадена. Особливо популярним "авто-мародерство" було під час окупації Київщини.

Цю камеру встановили на одній з білоруських доріг. Усі цивільні автівки позначені "V" вкрадені росіянами. В них, до речі, і перевозили награбоване добро.

- Так это что такое? - Шлиф-машинка. - Фурдуй Дмитрий Евгеньеич. А воровали вы зачем вот эти вещи? Видеокамеру, фотокамеру, вот эти..

- Купони крали!Українські купони, ви розумієте? Колишні... Нашо вони їх брали? 50 купонів, 100. І саме головне: везли додому дітям іграшки.

Дітям - іграшки, жінкам - "ювелірку". До речі, ті їм складають справжні "списки" бажань. .

- Ну вот, если колечко нашёл там, или серёжки, то ты раз так, в карман аккуратно.

"Матеріальне" російським дружинам і мамам - до душі.

- А чёт там с деньгами? Когда деньги то у меня будут? - Я приеду – заживём, мамуличка. Если не приеду, то Путин 7 миллионов выплачивать сказал. - Мне сейчас надо рассчитаться блин. - Чё ты расстореный такой? Чёт случилось?

Та нічого! Ваш син всього-на-всього на війні.

- Сыночка, потерпите, ещё маленечко осталось, я надеюсь, что маленечко. - Реально, в Сирии такой курорт, такой отдых был. - А вот я и говорю всем: "Господи, когда был в Сирии, там вообще, что есть Дубаи. Что есть Дубаи".

А що ваші сини робили спочатку в Сирії? А зараз роблять в Україні? На це питання відповідь проста та всім знайома: все через НАТО!

- Зачем российские солдаты пришли на Украину убивать украинский народ? - А зачем НАТО Украину напичкало орудием? - Каким? - Инструкторами. Чтобы напасть на Россию. Украина создала ещё и коронавирус. И вот самое сказали, что это Китай. А у вас там этих биолабораторий сколько?

З цією жінкою говорить син, який зараз в українському полоні.

Они же видишь, это как Бандеры раньше как были в войну. Дедушки наши, деды когда-то добивали их. А это всё недобитки. Су*и они же там ходят ещё жестче чем фашисты.

А хто саме фашист? Ми, бо захищаємо свою землю, чи росіяни, що знищують наші міста, вбивають мирних мешканців і намагаються окупувати Україну...