Глава Мінфіну Німеччини планує відвідати Київ [ Редагувати ]
Джерело: Welt
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер має намір здійснити візит до Києва. Глава Мінфіну раніше отримав запрошення.
Конкретну дату візиту Лінднер не озвучив.
"Мій колега, міністр фінансів України під час нещодавньої розмови сказав, що для них було б корисно, якби я як глава Мінфіну і чинний голова міністрів фінансів G7 мав би можливість відвідати Київ", - заявив він.
Водночас Лінднер не став коментувати, чи повинен канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняти запрошення, озвучене раніше головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.
"Що зараз робити канцлеру, вирішувати йому", - сказав міністр.
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