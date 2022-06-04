Легендарна Чорнобаївка: чому росіяни щоразу стягують туди свої сили [ Редагувати ]
Символ нашої незламності - і справжній мем. 22 миттєвості Чорнобаївки - це, певно, найбільш іронічні сторінки історії цієї війни. Феномен Чорнобаївки - незбагненний. Чому росіяни щоразу стягують свої сили в це гибле для них місце?
Версії озвучували різні. Від логічної - мовляв, там у них штаб і оперативне командування, до містично-потойбічної - про дух козаків-характерників. Досі немає точної статистики, скільки окупантів залишилися там назавжди. Але точно відомо: серед них були великі чини. Зокрема - принаймні один генерал-лейтенант. Про легендарну Чорнобаївку - далі.
Бермудський трикутник, чорна діра, цвинтар та Чистилище - так Чорнобаївку називають рашисти. Вперше загарбники заїхали туди ввечері, нишком, з вимкненими фарами. Можливо, саме з цього і почався відлік.
Як магнітом, росіян тягнуло на аеродром неподалік Херсону. Щоразу - з незмінними наслідками.
Десь, навєрно, в трьох серіях в общєм наш підрозділ участвував Чорнобаївських. То, що сійчас відєо гуляє, де Камази, це наші побратими почали, а ми туди добавили їм. Три міномьоти работали, кришу зняли і прям туда положили.
Втрати не зупиняли окупантів. Складалося враження, що бог війни, вимагаючи жертв, водить росіян за носа. Українці ж почали жартувати: мовляв, рашистам у Чорнобаївці, мов медом намазано з різних причин. Одні шукають бояришнік. Інші намагаються виявити біологічну зброю. А треті - поспішають на побачення зі Степаном Бандерою! Звісно, якісь мотиви мали і всі наступні заручники чорнобаївського синдрому.
Перший раз нам було дуже смішно. Другий - ну теж було так, потішно, третій розвал викликав нерозуміння, в тому, що вони тупі ми не мали і сумління. Далі - четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і навть дев'ятий. Щось тут не так, це все відьми і мольфари, але кацапи просто бажають страти.
Коли рахунок дійшов до десяти, чорнобаївський феномен взялися коментувати історики.
Олександр Алфьоров, історик:
Я надибав на легенди про те, що Чорнобаївку заснував такий собі Чорнобров козак, який зі своїми друзями попом Гусаком та сотником Степаном організували кілька поселень. Чорнобаївку, Гусаківку і Степанівку, це трикутник смерті, в якому зникає ворожа техніка і окупанти.
Пояснення мали і військові експерти. Або ж росіяни розташували на аеродромі штаби, або розглядали його як можливість забезпечувати свої війська з повітря. Хай там як - Чорнобаївка увійде в історію.
Володимир Зеленський, Президент України:
Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові, їх командири показали себе повністю такими, як вони є. Нездарними. Здатними просто гнати своїх людей на забій.
А Збройні сили України і далі робили своє. Дарували оркам квиток в один кінець за фатальним туристичним маршрутом.
Олексій Арестович, радник керівника Офісу Президента:
Образовалась такая собі Чорнобаївка, яка, до речі, також трапилася, 13 та 14 раз. Було знищено батальйон і батарею САУ.
Село здригається від вибухів.
У Чорнобаївці рашисти влаштовують свої ганебні провокації. Ввиводять техніку й обстрілюють будинки місцевих мешканців. Щоб потім привезти так званих журналістів і розповісти черговий фейк. Мовляв, це все - українські військові. Проте селяни знають, хто веде вогонь!
Попри страх і небезпеку, мешканці Чорнобаївки повідомляють про ворожі сили й техніку і допомагають нашим бійцям нищити ворога.
Чорнобаївку тепер знають в усьому світі. Навіть "Сімпсони" в курсі, де її шукати. Про Чорнобаївку в Україні написали вже кількадесят пісень! Тисячі разів пожартували про впертих рашистів. І зробили чимало анімаційних роликів.
Та головне, що Чорнобаївка - не просто населений пункт. Це острів Зміїний, де наші ЗСУ знову і знову атакують рашистську техніку з повітря. Це село Білогорівка на Луганщині - там русня кілька разів вчиняла самогубство, коли зводила переправи. Чорнобаївка - це символ місць, де українські бійці нищать ворога. І кожне з них стає цвинтарем для окупанта.
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